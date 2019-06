Liseli gençler Bafra’yı dünyaya Türkçe ve İngilizce tanıtacak

-Batık minare, Kız Kayası, Asar Kale, Kızılırmak kuşcenneti, çetinkaya köprüsünde öğrenciler İngilizce sunum yapması

- Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri “volunteer guide of my hometown” (İlçemin gönüllü rehberiyim) projesi kapsamında Bafra'nın kültür, çevre ve tarihi alanları İngilizce ve Türkçe tanıtacaklar. Bafra Anadolu Lisesinin beş öğrencisi İngilizce öğretmenleri Naim Okay rehberliğinde ” volunteer guide of my hometown projesi “ (Memleketimin gönüllü rehberiyim) projesi kapsamında Bafra'yı dünya ya tanıtmayı amaçlıyor. Bafra’yı yabancı turistlere doğru ve daha güzel tanıtmayı ve öğrencilerin öğrendikleri yabancı dili daha akıcı konuşmaları için uygun ortamı oluşturmayı amaçlayan proje ile Bafra’nın tarihi turistik yerleri gezilerek, projenin saha uygulaması yapıldı. Öğrenciler gezdikleri tarihi ve turistik alanların özelliklerini önce Türkçe olarak, sonra da İngilizce olarak anlatarak bilgilendirme yaptılar. Proje kapsamında Milattan Önce 5000 yıllara dayanan geçmişiyle İkiz Tepe, Asar Kale ve Kuş Cenneti gibi tarihi ve doğal güzelliklere sahip, Türkiye’in en uzun ırmağı Kızılırmak’ ın denize döküldüğü yer olan Bafra, öğrenciler tarafından tüm güzellikleri ile tanıtılarak kurumsal bir rehberlik hizmeti eksikliği giderilecek. 3 yıldır her dönem farklı öğrencilerle yürütülen proje ile lise öğrencilerine profesyonel rehberlik kabiliyetini kazandırarak hem bu alandaki eksikliği gidermek hem de yabancı dilin teorikten pratiğe dönüştürmek suretiyle, öğrencilere turizmin amacı olan kültürel zenginleşmeyi yaşatmak amaçlanıyor. Okulda öğrendikleri teorik İngilizce bilgilerini pratiğe döküp aynı zamanda yaşadıkları bölgeyi de iyi tanıyıp tanıtmayı da amaçlayan proje aynı zamanda Bafra belediyesi ile de koordineli çalışıp kapıkatafest deki yabancı konuklara rehberlik etmeyi de amaçlamakta. Şubat ayından beri eğitim alan öğrenciler Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi tarafından temin edilen otobüsle proje kapsamında alanda bir grup öğrenci ile öncelikle Batik Minare, Kız Kayası, Kral Mezarları, Asar Kale, Derbent Barajı, Çetinkaya Köprüsü, Deniz Feneri, Kuş Cenneti gibi Bafra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek İngilizce ve Türkçe anlattılar. İngilizce Öğretmeni Naim Okay, “ İlçemin gönüllü rehberim projemiz 3 aydır okulda teorik olarak gördükleri dersleri Bafra’nın tanıtımı ile ilgili, Bafra’nın öne çıkan figürlerini hem Türkçe hemde İngilizce olarak tanıtma aşamaları eğitimlerini bugün pratiğe dökme imkanlarına kavuşacaklar. Burada yıl boyunca öğrendikleri ingilizce'yi ayrıca akıcı olarak konuşma imkanı'da bulacaklar.Yaşadığımız ilçeyi, yaşadığımız yöreyi daha iyi tanırsak bunları tanıtma fırsatı da bulabiliriz diye düşündük. Ayrıca mevcut öğrendikleri İngilizce'yi de düzenli olarak kullanma imkanına sahipler “ şeklinde konuştu.

