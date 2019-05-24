Liseli genç izlediği dizideki gibi intihar etmiş



- Aksaray’da duvara çarpmış otomobilin içinde boğazında ip bağlı olarak ölü bulunan gencin izlediği bir yabancı dizideki intihar sahnesini canlandırarak intihar ettiği ortaya çıktı. Aksaray’da izlediği diziden etkilenen 17 yaşındaki genç, filmdeki intihar sahnesini canlandırarak bir ucunu boğazına, diğer ucunu da aydınlatma direğine bağladığı iple otomobilin gazına basarak intihar etti. Olay dün sabah saatlerinde Aksaray’ın Tacin Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.30 sıralarında mahalle sakinleri boş bir arazide bahçe duvarına çarpmış bir otomobili fark etti ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 68 KP 507 plakalı otomobilin şoför mahallinde bir gencin boynunda ip bağlı halde hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde de gencin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı incelemelerde çıkan kimlikten cesedin 17 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi Vehbi Emir Solmaz olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, gencin boynundaki ipin parçalarını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu tespit ederken, yapılan araştırmalarda araçta bir kızın ismi yazdığı ve gencin ölmeden önce yazdığı değerlendirilen ‘Özür diledim’ notu bulundu. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayı derinlemesine araştırdı. Ekiplerin yaptığı araştırma, sorgulama ve incelemelerin ardından olayın intihar olduğunu ve gencin bu intiharı izlediği 'Castle Rock' isimli yabancı dizideki sahneden etkilenerek birebir aynısını canlandırarak intihar ettiğini tespit etti. Dizinin sahnesinde, direksiyondaki oyuncunun ipin bir ucunu boynuna, diğer ucunu da ağaca bağlayıp, otomobili nehre sürdüğü görülüyor. Polis ekipleri ayrıca gencin intihar girişiminden kısa süre önce kız arkadaşına, 'Özür dilerim' mesajı çektiğini belirledi.

