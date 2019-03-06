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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lisede deprem tatbikatı - EDİRNE

Lisede deprem tatbikatı - EDİRNE



- Tatbikattan görüntülerLisede deprem tatbikatı - Tatbikatta senaryo gereği uygulanan kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları gerçeğini aratmadıEDİRNE (AA) - Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı.Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından başlayan sirenle okuldaki öğrenci ve öğretmenler hızla bahçeye çıktı.Okulun bulunduğu bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Kızılay, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Depremin ardından okuldaki bir sınıfta çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan öğrencileri de itfaiye aracının yangın merdiveniyle kurtardı. Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi de itfaiyenin açtığı şişme brandaya atladı.Bu arada okulun üçüncü katında mahsur kalan öğrenciyi AFAD Şube Müdürü Faruk Öztürk, halatla tırmanarak kurtardı.Sağlık ve UMKE ekipleri senaryo gereği yaralanan öğrencilere müdahale etti ve sedyeyle Türk Kızılay'ın kurduğu çadıra taşıdı.Öte yandan, senaryo olmasına rağmen heyecandan fenalaşan bazı öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.Tatbikatın ardından Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ekiplere, öğrencilere ve öğrencilere teşekkür eti.

İtfaiye Aracı Öğretmenler Deprem Tatbikat Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

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