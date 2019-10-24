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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Lise Öğrenci Laf Atma Kavgası Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Kanlı gömlekten görüntü
-Numaratörden görüntü
-Olay yeri girilmez şeridinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da lise öğrencileri arasında laf atma kavgası kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 ki öğrenci yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken Mehmet T. ise hafif yalandı.Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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