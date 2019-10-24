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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

lise öğrencilerinin ellerinde Türk Bayrakları ile slogan atarak sınıflarından çıkması

Güvenli Bölge Öğretmenler Lise Öğrenci Okul Müdürü Okul Bahçesi 

-Öğrencilerin Türk Bayrağı çevresinde toplanarak slogan atmaları
-İstiklal Marşının okunması
-Öğrenciler ve okul müdürü ile röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde Türk Bayrağı açarak “Her Türk asker doğar” sloganları attı. Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturularak bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla sürüdürülen Barış Pınarı Harekatı'na yurt genelinde destekler devam ediyor. Tokat Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de operasyona katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile sınıflarından çıkarak okul bahçesinde toplandı. Türk Bayrağı etrafında toplanarak birlik ve beraberlik mesajları veren öğrenciler “Her Türk, asker doğar” sloganları attı. Mehmetçiğe moral vermek istediklerini, askerlik çağı geldiğinde kendilerinin de birer Mehmetçik olacağını ifade eden öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Okul Müdürü Mustafa Dizman, öğrencilerinden gelen ısrarlı talep üzerine Mehmetçiğe destek vermek için toplandıklarını belirterek, “Öğrenciler ve öğretmenlerimiz adına Barış Pınarı Harekatına katılan tüm Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

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