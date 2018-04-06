Lise öğrencileri kavga etti: 2 yaralı - TEKİRDAĞ

: - Tekirdağ 'da lise öğrencileri kavga etti - 2 yaralı - Öğrencilerin hastaneye getirilmeleri Tekirdağ 'da lise öğrencileri kavga etti: 2 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, lise öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki okullar bölgesinde eğitim öğretim gören lise öğrencilerinden oluşan iki grubun aralarındaki sözlü sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü.Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polisi gören öğrenciler kaçarken darp edilerek yaralanan 2 lise öğrencisi Çorlu devlet Hastanesi'ne götürüldü.Burada tedavileri yapılan öğrenciler, arkadaşlarından şikayetçi olduğu için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.