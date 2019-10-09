Limon ağacından okul sırasına

-Çadırdaki çocukları okula kazandırması

-Bahçeye gitmesi ağaç arasında çocuk araması

-Medine'yi bulup ikna etmeye çalışması

-Annesi ile konuşması

-Medine'nin alınması

-Faruk Avcı'nın bulunması

-Avcı ile konuşulması

-Avcı'nın hayalini anlatması

-Avcı'nın alınması

-Salih Arslan'ın limon ağacı başında bulunması

-Polisin ağaçtan indirmesi

-Arslan ile konuşulması

-Babası ile konuşulması

-Çocukların okula götürülmesi

-Okulda mont yardımı yapılması

-Çantaların okula getirilmesi



( ADANA )- Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde yevmiye 80 liraya çalışan 50 çocuğu tespit edip okula kazandırırken bir çocuk limon ağacının tepesinden alınıp okula götürüldü- Çocuklar okula gitmek isterken aileleri ekmek parası için çocuklarında çalışması gerektiğini söyledi- Polis çocuklara çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemesi ve mont yardımı yaptı ADANA



- Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde yevmiye 80 liraya çalışan 50 çocuğu tespit edip okula kazandırırken bir çocuk limon ağacının tepesinden alınıp okula götürüldü. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını gördü. Aktaş, bu çocukların bahçede çalışmak yerine okula gitmesi gerektiğini düşünerek hemen toplum destekli polislik şube müdürlüğüne Zeytinli Mahallesinde bir saha çalışması yapıp okula gitmeyip tarla ve bahçede çalışan çocukların tespit edilerek okula kazandırılması talimatını verdi. Polis bu talimat üzerine harekete geçerek Zeytinli Mahallesine hareket etti. Polis mahalleye Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa'dan yaklaşık 100 ailenin gelerek çadır kurup çocuklarıyla birlikte mandalina ve limon bahçelerinde yevmiye 80 liraya çalıştığını belirledi. Polis 100 ailenin yaklaşık 182 çocuğu bulunduğunu ve bu çocukların hepsinin okula gitmek yerine bahçede çalıştıklarını da tespit etti. Polis bu tespit üzerine çocukları okula kazandırmak için hem çadıra hem de bahçelere çıkarma yaptı. İlk gün 50 çocuk okula kazandırıldı Polis araçlarla önce çadıra geldi. Polis çadırları tek tek gezerek bulduğu ailelerle görüşüp çocukların okula gitmesi gerektiğini, parayı anne ve babaların kazanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca polis ile birlikte gelen Zeytinli İlk ve Ortaokul öğretmen ve yöneticileri çocuklarını okula göndermeyen ailelere para cezası verildiği uyarısında bulundu. Çadırda annesi ve babası çalışmaya giden bir çocuk polis tarafından alınarak okula götürüldü. "Para kazanıyor okula gönderemem" Polis daha sonra limon bahçesine giderek burada çalışan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Limon ağaçları arasında önce Medine Poyraz isimli kız çocuğunu gören polis neden okula gitmediğini sordu. Annesi Fatma Poyraz kızının önce okula gittiğini ancak dün dersleri boş geçtiği için okula gitmediğini söyledi.



Bu bahaneye öğretmenler derslerin boş geçmediğini söyleyince anne Poyraz, "Çok borcumuz var o yüzden çalışmak zorunda" diye yanıt verdi. Bunun üzerine polis Medine Poyraz'a "okula gitmelisin senin yerin okul" dedi.

Anne Poyraz daha sonra "3 gün çalışır, 2 gün okula gönderirim" dedi.

Ancak polis bunu da kabul etmeyerek kızın her gün okula gitmesi gerektiğini söyledi.



Anne Poyraz bu kez de "Bugün çalışsın yoksa yevmiye alamaz" dedi.

Polis bugün çalışmış gibi yevmiye almasına sağlayarak kız çocuğunu alıp okula götürdü. Doktor olmak istiyor ama çalışıyor Polis bahçede çalışan çocuk aramaya devam ederken bu kez de 16 yaşındaki Faruk Avcı'yı buldu. Avcı liseden okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak okuyup doktor olmak istediğini yevmiye 80 lira kazandığını bu para için okula gitmediğini söyledi.



Polis bunun üzerine Avcı'yı da bahçeden alarak okula kayıt ettirmek için götürdü. Öğrenci limon ağacının başında bulundu Polisi genelde bahçede zanlı ararken ve ağaç başında zanlı yakalarken hatırlasak da bu kez öyle olmadı. Bahçede öğrenci arayan polis ortaokul 6. sınıf öğrencisi Salih Arslan'ı limon ağacının başında buldu. Polis Arslan'a seslenerek "oradan aşağı in senin yerin ağaç başı değil okul" dedi.

Arslan'ı ağaçtan indiren polis neden okula gitmediğini sordu. Arslan ise "Adıyaman'dan buraya çalışmaya geldim. Ben Adıyaman'da okula gidiyordum ama burada gitmiyorum" dedi.

Baba Mehmet Arslan ise çalışırken kimsenin yanına bırakamadığı için bahçeye getirip onu da çalıştırdığını söyledi.



Ancak polis geçici olarak çocuğun naklinin Adıyaman'dan alınarak Zeytinli Mahallesindeki okula yazdıracaklarını ve Arslan'ın okula gideceğini söyledi.



Polis Arslan'ı da alarak okula götürdü. Polis ilk gün 50 çocuğu okula kazandırırken, diğer çocukların okula kazandırılması için çalışma devam ediyor. Polis okula kazandırmanın yanı sıra çocuklara kırtasiye ve mont yardımında da bulundu.

