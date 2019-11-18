Limandaki 3 tekne yandı - EDİRNE

- Yanan teknelerden ve limandan görüntüler Edirne 'de limandaki 3 tekne yandıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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