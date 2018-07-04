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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lideri 'Manukyan' lakaplı fuhuş şebekesine şafak baskını

Lideri 'Manukyan' lakaplı fuhuş şebekesine şafak baskını

Polisin operasyona gitmesi

Şafak Baskını Çete Lideri Harekat Polisi Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

-Araçların görüntüsü
-Özel harekat polisinin evlere girmesi
-Bir zanlının adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA -HD) Lideri "Manukyan" lakaplı fuhuş şebekesine şafak baskını- Adana merkezli 5 ilde çete lideri kadın olan ve çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şebekeye şafak baskını yapılarak çete liderinin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen çetenin kadın liderinin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı.
Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı. Bu tespitler üzerine polis şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis çete lideri kadının da aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana'nın Karataş ilçesinde fuhuş yaptırdığı da belirlendi. Zanlılar adli tıpa getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara "fuhşa aracılık etmek, zor ve tehditle fuhuş yaptırmak, yer temin etmek, kişi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarından işlem yapılacağı öğrenildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.
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