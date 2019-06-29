Lider eşlerine çay seremonisi - OSAKA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi - Çayın hazırlanması - Dans gösterisi - Toplu fotoğraf çekimiOSAKA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka 'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı. Çay seremonisi kapsamında liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım