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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

Okulun yangından sonra görüntüsü

( MONROVIA ) MONROVIA

Sosyal Medya Başsağlığı Gesi 


- Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi. Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
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