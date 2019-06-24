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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
LGS'de tam puan alan İmam Hatipli Kübra doktor olmak istiyor - DENİZLİ

LGS'de tam puan alan İmam Hatipli Kübra doktor olmak istiyor - DENİZLİ

- LGS'de tam puan alan İmam Hatipli Kübra Su Fırtına ile röportaj - Çal Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu binasından detaylarLGS'de tam puan alan İmam Hatipli Kübra doktor olmak istiyor - Denizli 'de LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kübra Su Fırtına, okulun gururu oldu - Kübra Su Fırtına: "Bana maddi ve manevi destekte bulunan babama ve anneme çok teşekkür ediyorum. Hedefim doktor olmak"DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Kübra Su Fırtına, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda, Çal Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kübra Su Fırtına, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde ikamet eden Kübra Su Fırtına, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun tempo sonucu emeğinin karşılığını almanın gururunu yaşadığını belirterek başarısında katkısı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.Gece gündüz ders çalıştığını, Temmuz 2018'de okulda açılan yaz kurslarıyla sınava hazırlanmaya başladığını anlatan Fırtına, şöyle konuştu:"Emeklerimin karşılığını aldım. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştım, hiç pes etmedim. Sürekli test çözdüm, konularda anlamadığım yerleri tekrar ettim. Öğretmenlerim çok destek oldular, sürekli motive edici konuşmalar yaptılar, çözemediğim sorularda sürekli yardım ettiler. Bana maddi ve manevi yardımda bulunan babama ve anneme çok teşekkür ederim. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, sadece ders olarak değil manevi olarak da bana çok yardımcı oldular. Hedefim doktor olmak."Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Tavşancı da okullarındaki 55 öğrencinin 22'sinin yüzde 10'luk dilime girdiğini, 8 öğrencinin de 450'nin üzerinde puan alarak yüzde 5'lik dilimde yer aldığını, bunun da kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ders Çalış Muhabir Öğretmenler Öğretmen 500 Tam Puan 

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