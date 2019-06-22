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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi - İZMİR

LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi - İZMİR

- Polisin LGBTİ yürüyüşüne katılanlara müdahalesinden görüntüler İzmir 'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'de izinsiz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşüne polis müdahale etti.Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan LGBTİ'liler basın açıklamasının ardından yürümek istedi.Polis ekipleri yürüyüş için izin alınmadığını gruba bildirerek dağılmalarını istedi.Buna rağmen yürümek isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. İzmir Valiliğinin 14 Haziran'da internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 - 23 Haziran'da yapılması planlanan LGBTİ etkinliklerinin yasaklandığı bildirilmişti.

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