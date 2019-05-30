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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TEKİRDAĞ

Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TEKİRDAĞ



- TREDAŞ işletme, bakım ve takım lideri Gürkan Gür ile röportaj - TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbüyük ile röportaj - Leyleklerden genel ve detay görüntüler Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TREDAŞ ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kurulan platformlar, kuşların akıma kapılmasını önlüyorTEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformlar kuruldu.TREDAŞ işletme, bakım ve takım lideri Gürkan Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında bulunduğunu söyledi.

Trakya'da leylekleri korumak için elektrik direklerine 70 platform kurulduğunu ifade eden Gür, "Önümüzdeki sene bunu yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız leylek popülasyonunu korumak." dedi.
TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbüyük de platformlarla leylek yuvalarını şebekeden 2 metre uzaklaştırdıklarını belirtti.
Platformlar sayesinde leylek ölümlerinin ortadan kalkacağını ifade eden Kırbüyük, "Amaç leyleklerin göç zamanı şebekede akıma kapılmalarını önlemek. Böyle bir çalışma yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Güzergah Elektrik Akımı 

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