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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Leyla’yı bulmak için köyde tüm kuyular boşaltıldı

Leyla’yı bulmak için köyde tüm kuyular boşaltıldı

ekiplerden görüntü

Tarım Köpek Bayramlaşma Kuyular Irak 

-kuyu boşaltma çalışmaları
-arama çalışmalarından görüntü
-detay

( AĞRI -ÖZEL-HD) - Kayıp Leyla için ekipler girilmedik yer bırakmadı AĞRI

- Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’i bulmak için arama kurtarma çalışmalarında 15’inci güne girildi. Köyde birçok yeri defalarca arayan ekipler bugün de tüm kuyuları vidanjörle boşalttı. Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği Bezirhane köyünde 15 dakika içerisinde ortadan kaybolan minik Leyla için köy ve çevresinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 15’inci güne girilirken Leyla’ya dair hiçbir ize rastlanamadı. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile Leyla’dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, Kızılay ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam etti. İlk olarak dere kenarları, köprü altları ve sazlık alanları arayan ekipler sonuca ulaşamayınca daha sonra ikiye ayrıldı. Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla’yı aradı. Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları ‘Mavi’ isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Leyla’yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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