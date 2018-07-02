Leyla’nın cenazesi Ağrı Devlet hastanesine getirildi

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( AĞRI ) AĞRI



- Ramazan bayramının birinci gününde dedesinin köyünde kaybolduktan sonra bugün 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine getirildi.

Cenazesinin hastaneye getirilmesinin ardından yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti. Leyla’nın yakınları ve vatandaşların hastane bahçesinde ki üzüntülü bekleyişi sürüyor. Ağrı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "15 Haziran 2018 Ramazan bayramının birinci günü kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat: 17.45 sıralarında köy merkezine üç kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

