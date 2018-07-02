Leyla’dan 18 gün sonra acı haber geldi



- Ağrı’da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü’nde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Köyün bir kilometre uzaklığındaki dere kenarında cesedi bulunan Leyla’nın öldüğünü öğrenen aile büyük bir üzüntü yaşadı. Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti çocukları ile birlikte Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan Köyü’ne akrabaları ile bayramlaşmak için gitmişti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan Leyla evin önünde amcası ile oynadıktan sonra kaybolmuştu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri 18 gündür bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyordu.

