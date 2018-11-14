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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

cenazeden görüntü

Fabrika Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Siyasi Parti Saldırı 

-cenazeye katılanlardan görüntü
-tabuttan görüntü
-yakınlarından görüntü
-cenaze namazının kılınması
-detaylar
-fotoğraf

( KOCAELİ )- Karacan’ın eşi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı KOCAELİ

- Sakarya’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde Karacan’ın yakınları bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Karacan’ın cenazesi Sakarya’da kaldırıldığı morgda yapılan otopsi incelemesinin ardından Kocaeli’deki evinin önüne getirildi.
Evinin önünde yakınlarından helallik alınan Karacan’ın cenazesi daha sonra düzenlenen tören için Lastik-İş Sosyal Tesisleri önüne getirildi.
Karacan için binlerce işçi Lastik-İş Sosyal Tesisleri önünde toplandı. Gerçekleşen törenin ardından Karacan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii’ne götürüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Cafer Konca, yönetim kurulu üyeleri, Lastik-İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Industriall Genel Sekreteri Kemal Özkan, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sendika başkanları, Abdullah Karacan’ın ağabeyi Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesinde Karacan’ın tabutu başında bekleyen eşi Tülay karacan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik istenmesinin ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacan’ın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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