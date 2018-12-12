Lapa lapa yağan kar Bahçelievler ve Başakşehir'i beyaza bürüdü

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( İSTANBUL )- Kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam ediyor İSTANBUL



- İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı, Bahçelievler ve Başakşehir'de de başladı.

Lapa lapa yağan yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı,öğle saatlerinde de Bahçelievler ve Başakşehir'de etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle her yer bir anda beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. (ZA-HK-

