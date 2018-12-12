Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lapa lapa yağan kar Bahçelievler ve Başakşehir'i beyaza bürüdü

Lapa lapa yağan kar Bahçelievler ve Başakşehir'i beyaza bürüdü

Kar yağışı

Yağan Kar Yağışı 

-Evler
-Yollar
-Vatandaş
-Genel detay

( İSTANBUL )- Kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam ediyor İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı, Bahçelievler ve Başakşehir'de de başladı.
Lapa lapa yağan yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı,öğle saatlerinde de Bahçelievler ve Başakşehir'de etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle her yer bir anda beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. (ZA-HK-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı