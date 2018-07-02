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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
''Laf canbazı'' hırsız kameralardan ve polisten kaçamadı

''Laf canbazı'' hırsız kameralardan ve polisten kaçamadı

Vahdet Y.'nin kasiyeri dolandırma anı güvenlik kamerası

Market Kamera Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız 

-Emniyetten çıkarılma görüntüsü

( BURSA -HD)-Bursa'da kasiyeri lafa tutarak dolandıran sabıkalı zanlı yakayı ele verdi BURSA

- Olay Görükle Mahallesinde bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli V.Y. (31), gittiği markette, değeri düşük su ve benzeri ürün alıp kasiyere 200 Türk lirası veriyor. Kasiyer para üstünü vereceği sırada, cebinde bozuk parasının olduğunu söyleyip, verdiği 200 lirayı geri alıyor. Şüpheli, lafa tutarak kafasını karıştırdığı kasiyerden 200 liranın üstünü alıp, marketten hızla uzaklaşıyor. Kısa bir süre sonra durumun farkına varan kasiyer polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kameralara yansıyan zanlıyı yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de bir çok suçtan kaydı olduğu ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüpheli Vahdet Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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