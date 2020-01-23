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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı İzle

Kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı İzle

yangın görüntüsü

Hayvan Trol 

-söndürme çalışmaları
-kuzuların fotoğrafı

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te içinde kuzuların bulunduğu ahırda çıkan yangında küçükbaş hayvanlar diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Köşe Sokak'ta Hasan Erdem'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bin anda bütün ağırı sararken, Hasan ve eşi Münevver Erdem, komşularının da yardımıyla ahırda bulunan 30 adet koyun ve kuzularını son anda dışarı çıkardı.Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alırken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. "Arpalar, samanlar gitti, şimdi ne yedireceğiz biz bu hayvanlara" Ahırda bulunan hayvanları son anda kurtardıklarını anlatan Münevver Erdem, "Bugün saman geldi bize, onu ahıra yerleştirdik. Nasıl oldu bilmiyorum ama çok şükür hayvanları kurtardık. Arpalar, samanlar gitti, şimdi ne yedireceğiz biz bu hayvanlara" dedi.
(CKT-Y)
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