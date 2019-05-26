(WASHINGTON) - Kuzey Peru’da 7,5 şiddetinde deprem WASHINGTON
- Peru'nun kuzeyinde 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Peru’nun kuzey kesiminde yerel saatle 7.41’de 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda 105 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım