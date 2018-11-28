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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası- İşçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı - KOCAELİ

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası- İşçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı - KOCAELİ

- Ekiplerin çalışmasından detay görüntüler - Cenazenin ekipler tarafın ambulansa taşınmasıKuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası - Beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedeni çıkarıldıKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli - Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı.Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan enkaz altında bulunan 1 işçiye daha ulaşma çalışmaları sürüyor.

İş Kazası Cenaze Sağlık Ekipleri 

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