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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Tokat Hava limanında şehit cenazesinin karşılanması

Şehit Çatışma İkitelli Cenaze Aracı Şehit Cenazesi 

-Şehidin yakınlarının uçaktan inmesi
-Şehit cenazesinin askerler tarafından taşınması
-Şehidin cenaze aracına konulması
-Şehidin fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.
İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.
Askeri uçakla Tokat Hava Limanına getirilen şehidin cenazesini il protokolü karşıladı. Şehidin babası Ali Işık, annesi Hayriye Işık'la yakınları da şehidin bulunduğu uçaktan inerek tören alanına geçti. Askerlerin omuzlarında uçakta indirilen şehidin cenazesi, cenaze aracı ile Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi Cihet köyünde cumartesi günü defnedilecek.
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