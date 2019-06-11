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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a Ait Yerleşim Yeri Bulundu

- Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a Ait Yerleşim Yeri Bulundu

çalışmalardan detaylar

( DUBLİN ) - Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yeri bulundu DUBLİN

İrlanda Bilim Adamları Gesi Araştırmacı 


- Birleşik Krallık ile Avrupa kıtası arasındaki Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yeri keşfedildi. İrlanda’nın en iyi üniversitelerinden University College Cork'ta (UCC) çalışan araştırmacıların da dahil olduğu Avrupa Araştırma ekibi, Kuzey Denizi’nde Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yeri bulunduğunu açıkladı.
Avrupalı bilim adamları, yaklaşık M.Ö 12000 - 5000 yılları arasındaki dönemi kapsayan Mezolitik Çağ’a ait yerleşim yerinin bulunduğu Kuzey Denizi’nin binlerce insana ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Kuzey Denizi'nin Brown Bank bölgesinde keşfedilen yerleşim yerinden çıkarılan aletler arasında çakmaktaşı, taş çekici parçaları bulunuyor. UCC çalışanı Dr. Benjamin Gearey, “Bu parçalar, Mezolitik Çağ’a önemli ölçüde ışık tutacak” dedi.

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