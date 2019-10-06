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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti - GAZİANTEP

Kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti - GAZİANTEP

- Hastane ve acil servis önünde bekleyenler - Yaralı yakınlarının ağıtları - Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri Gaziantep 'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar ettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.Alınan bilgiye göre, Esentepe köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ahmet Kandilli (56), Fakılı Mahallesi Değirmen Çat mevkisinde amca çocukları Mustafa ve Mehmet Kandilli ile buluştu.Taraflar arasındaki henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında kuzenlerini av tüfeğiyle yaralayan Ahmet Kandilli, olay yerinde intihar etti.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Acil Servis Hastane Bild 

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