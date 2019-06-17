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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - HATAY

Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - HATAY

- Olay yerinden detay - Olay yerine gelen kuzenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesiKuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Hatay 'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı.İddiaya göre, Ürgen Paşa Mahallesi'nde teyze çocukları A.S.A. (16) ve Ç.S. (13), evde buldukları tabancayla oynamaya başladı.
Tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. olay yerinde hayatını kaybetti, A.S.A. ise ağır yaralandı.A.S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, olay yerine gelen kuzenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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