Kuzenler arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı

-Polis, -Yerdeki kan -Mermi kovanı -Olay yeri detay
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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