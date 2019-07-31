Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Hastane Müebbet Hapis Akalan Güvenlik Kamerası Hapis Cezası 


- Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini öldüren şahsa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mart ayında Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tolga Ç., arasında husumet bulunan Gökhan Ç.'ye (32) 7 el ateş etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan Tolga Ç., Osmangazi ilçesinde sevgilisinin evinde yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Müebbet talebi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan Ç.'nin ölümüyle alakalı soruşturmayı tamamladı. Savcı, “kasten öldürme” suçundan Tolga Ç. hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı