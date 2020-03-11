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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

- Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

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( DENİZLİ ) Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı DENİZLİ

Akalan Halas 


- Denizli'de halasının oğlunu silahla vurarak öldüren şahıs olay anında yanında olan arkadaşı ile birlikte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde dün gece yaşanan olayda, bir anda yere yığılan 29 yaşındaki Öztürk Karaca'nın göğsüne aldığı 2 kurşun yarası ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarının sonrasında sabah saatlerinde şahıslardan birisini Çivril ilçesinde diğerini ise kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı ateşleyen S.T.'nin Karaca ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşadıklarını söylediği iddia edildi. S.T.'nin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise silahını ateşleyerek Karaca'yı vurduğunu söylediği öne sürüldü. Olayın ardından başarılı bir takip sonrası yakalanan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.T. ve M.Ö. ceza evine gönderildi. (FP-
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