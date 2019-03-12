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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzenine kurşuna yağdırdı...Cinayet anı kamerada

Kuzenine kurşuna yağdırdı...Cinayet anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Hastane Güvenlik Kamerası Cinayet Anı Katil Zanlısı Cinayet 

-cinayet anı
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( BURSA )- Kuzenine kurşun yağdıran zanlı sevgilisinin evinde yakalandı BURSA

- Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini kurşun yağmuruna tutan zanlı sevgilisinin evinde yakalandı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan cinayetin zanlısı adli makamlara sevk edildi. Olay dün gece Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak’ta meydana geldi. Tolga Ç, aralarında husumet bulunan kuzeni Gökhan Ç’ye (32) 7 el ateş etti. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı vücuduna isabet eden Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kuzeni kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçtığı aracı tespit etti. Katil zanlısı kuzen, Osmangazi’de sevgilisinin kaldığı evde saklanırken yakalandı. Tolga Ç, emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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