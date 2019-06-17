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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - BOLU

Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - BOLU

- Köpeklerin kurtarılması - öpeklerin sesini duyarak itfaiyeye haber veren Burcu Özkök'ün konuşması Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Bolu 'da düştükleri kuyudan itfaiye ekiplerince kurtarılan iki yavru köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldüBOLU (AA) - Bolu 'da kuyuya düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Çakmaklar Mahallesi 906 Sokak'ta iki yavru köpeğin kuyuya düştüğü ihbarını alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.Yavru köpekler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.İtfaiye aracında bulunan kafese konulan yavru köpekler, tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler 

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