Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı



- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, su kuyusuna düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Girmeler Mahallesi Tülüben mevkiinde yaklaşık iki metrelik suyu kuyusuna düştüğü gören vatandaşlar durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya merdiven yardımıyla bir itfaiye eri inerek, köpeği kucaklayarak çıkarttı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

