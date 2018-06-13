Kuyuya düşen köpeği böyle kurtardılar



- Muğla’nın Datça ilçesinde 10 metrelik kör kuyuya düşen çoban köpeği itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Datça’nın Kızlan Mahallesi Kösekesiği Mevkiinde kör kuyuya düşen köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. 112 Acil Çağrı Merkezindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Datça Grup Amirliği’ni belirtilen adrese yönlendirdi. İtfaiye Datça Grup amirliği ekipleri yaklaşık 10 metre derinlikte, su bulunmayan kör kuyu içerisinde mahsur kalan köpeği kuyu içine sarkıttığı merdiven yardımı ile kurtardı.

