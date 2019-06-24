Kuyuya düşen inek kurtarıldı - ELAZIĞ

- Kuyuya düşen ineğin kurtarılmasından detaylar Elazığ 'da kuyuya düşen inek kurtarıldı - 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucunda çıkarıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ - Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatla kuyudan çekerek çıkardı.
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