Kuyuya düşen dana vinçle kurtarıldı - BURSA

- İtfaiye görevlisinin kuyuya inmesi - Dananın vinçle yukarı çekilmesiKuyuya düşen dana vinçle kurtarıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın Büyükorhan ilçesinde kuyuya düşen dana, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Mert Arpat'a ait dana, ilçe merkezi Orhan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düştü.Olayı fark eden Arpat, durumu itfaiye ile AFAD ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekipler, kuyuya inerek danayı halata bağlayıp vinçle yukarı çekti.Hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.
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