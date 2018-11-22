Kuyumcuyu soyan silahlı saldırgan dehşet saçtı... O anlar kamerada

-Gaspçının motosikletle gelmesi

-Park etmesi ve içeriye girmesi

-Kepengi kapattırması

-İçeriden çıkması

-Vatandaşların koşması

-Gaspçının ateş açması

-Peşinden koşmaları

-Yaralı kuyumcunun dışarıya çıkması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de silahlı bir şahıs kuyumcuyu soydu- Dışarıya çıkan saldırgan ateş açtı- Yaralı kuyumcu ve vatandaşlar saldırganı kovaladı İSTANBUL



- Kağıthane’de motosikletli kurye gibi bir kuyumcuya gelen kasklı ve silahlı soyguncu, iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın’a silah doğrultan zanlı ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın’ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı. Soyguncu kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine soyguncu koşarak kaçmaya çalıştı ancak bir vatandaş peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Ardından diğer esnaf da soyguncunun peşinden koşarak onu kıskıvrak yakaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kurye gibi girdi vatandaşlara ateş açtı Görüntülerde motosikletle gelen soyguncu park ettikten sonra çantasıyla ve başındaki kaskla rahat bir şekilde içeriye giriyor. Bir süre sonra iş yerinin kepengini kapatan soyguncu ardından soygun yapıyor. Soyguncu yarım saat sonra kepengi açtırıp iş yerinden çıkıyor. Yaralı halde olan kuyumcunun bağırması üzerine soyguncu, koşmaya başlıyor. Ancak vatandaşlar kaçmasını engel oluyor. O esnada da soyguncu silahını çıkartarak ateş açıyor. Kaçan soyguncunun peşinden vatandaşlar koşarken, bir esnaf ise silahını çıkartıyor. Yaralı kuyumcu da can havliyle dışarıya çıkıyor. Öte yandan vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, polis ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

