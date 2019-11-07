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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi

- Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi

Protestolardan detay

Öğretmenler Öğretmen Vergi Zammı Öğrenciler Hükümet Karşıtı 

-Sloganların atılması
-detay

(KUVEYT) KUVEYT

- Kuveyt'te yolsuzluğa karşıtı protesto gösterisine katılarak siyasi reform isteyen yüzlerce kişi, hükumetin istifasını istedi. Kuveyt'te yüzlerce kişi dün akşam saatlerinde vergi zammı, özgürlüğün kısıtlanması, yolsuzluğa karşı sokaklara akın etti. Protestolar, Kuveyt Ulusal Meclisi eski üyesi Saleh el Mulla’nın dün sokağa çıkma çağrısının ardından başladı.
El Mulla attığı tweetle izin alınmadan protesto gerçekleştirilemeyen Kuveyt’te eylemler için gerekli idari izinlerin alındığı duyurdu. Mulla’nın paylaşımının ardından öğretmenler, doktorlar, işçiler, öğrenciler, ev hanımları hükümet karşıtı eylemlere katıldı.
Siyasi reformların yapılmasını isteyen Kuveytliler hükümeti istifaya çağırdı.
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