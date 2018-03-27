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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kütahyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı

Kütahyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı

Şehit evinden detay görüntüler

Cenaze Namazı Terör Örgütü Sağlık Ekipleri Düğün Hazırlığı El Yapımı Bomba 

-Yakınlarının gelmesi
-röportaj
-şehidin fotoğrafı

( KÜTAHYA ) - Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Veysel Temel’in düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi KÜTAHYA

- Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Veysel Temel’in baba ocağına acı haber ulaştı. Afrin’de arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın infilak etmesi sonucunda 30 yaşındaki Uzman Çavuş Veysel Temel şehit düştü. Temel’in Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Genişler Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber askeri erkan ve protokol tarafından verildi.
Eve asılan Türk bayrağı ile acı haberi alan yakınları da taziye için gelmeye başladı.
Öte yandan, evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Bir sene önce nişanlanan Şehit Uzman Çavuş Temel’in Afrin’den döndükten sonra düğün yapacağı öğrenildi. 4 kardeşten biri olan şehit ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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