Kütahya'ya şehit ateşi düştü

-BABASI MUSTAFA ÜÇKAN İLE RÖPORTAJ

-AĞABEYİ OĞUZ ÜÇKAN İLE RÖPORTAJ

-KÖY MUHTARI MEHMET ÜMİT İLE RÖPORTAJ

-ŞEHİDİN FOTOĞRAFI



( KÜTAHYA )- Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Simavlı Emre Üçkan şehit oldu KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın (26), şehit olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında dün akşam saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan şehit uzman çavuş Üçkan, bölgeye sevk edilen helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Üçkan’ın babası Mustafa Üçkan (50), Emre’yi köyde herkesin sevdiğini belirtti.

Üçkan, “İki ay önce şehit arkadaşının yatağını paylaştı” dedi.

Şehit Emre’nin ağabeyi Oğuz Üçkan (28), bir gün önce kardeşiyle mesajlaştığını ve arazide yemek yediğini söylediğini ifade etti.

Yeniköy Muhtarı Mehmet Ümit, Şehit Emre’nin köy halkı tarafından çok sevilen bir genç olduğunu ifade etti.

Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan’nın bugün ikindi namazından sonra Yeniköy’de ebediyete uğurlanacağı belirtildi.

