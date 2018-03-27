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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kütahya, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kütahya, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehidin camiye getirilişi.

Şehit Sarılar Cenaze Namazı Cenaze Aracı Köy Mezarlığı 

-Cenazeye katılanlar.
-Hellalik alınması.
-Cenaze namazı
-Şehidin naşının eller üzerinde taşınması.

( KÜTAHYA ) -- Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı törenle, son yolculuğuna uğurlandı KÜTAHYA

- Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı törenle, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçak ile Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Temel'in naaşı, Genişler köyündeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.
Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çelik'in Temel'in tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Nimet Temel, tabuta sarılarak, "Delikanlı Veyselim, burdamı yatıyorsun?. Evladım benim" dedi.
Törene, şehidin babası, annesi, nişanlısı ve kardeşleri ile yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Bülent Tatkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Temel, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
(EFE)
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