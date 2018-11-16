Kütahya'daki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

-Söndürme çalışmaları

-Muhtar ile röportaj



( KÜTAHYA -TOPLU) - 2'şer katlı 4 binada oluşan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı KÜTAHYA



- Kütahya'da bir evde çıkan ve bitişiğindeki 3 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Cemalettin Mahallesi Hacıbekir Sokağı'nda iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 3 ahşap binaya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tamamı ikişer katlı ve ahşap olan binalarda yaşayanlar tahliye edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı. Mahalle muhtarı Can Kınay, sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangında 4 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

