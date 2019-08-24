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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'daki ikinci orman yangını sürüyor Haberi

Kütahya'daki ikinci orman yangını sürüyor Haberi

Orman yangını

Bild Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Söndürme çalışmaları

( KÜTAHYA -EK) - 10 hektarlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım; - "Bölgede etkili olan rüzgâr sebebi ile yangının yayılmasından endişe ediyoruz" KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını söndürülürken, Gediz ilçesindeki yangın 25 arazöz ve yaklaşık 100'e yakın görevlinin çalışmaları ile söndürülmeye çalışılıyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Akdağ bölgesindeki yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi. Kayım, söndürme çalışmalarına 5 helikopterin de havadan destek verdiğini ifade etti.
Kayım, saat 13.45 sıralarından başlayan yangına 25 arazöz ve yaklaşık 100'e yakın görevlinin yangına karadan müdahale edildiğini dile getirdi. Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bölgede rüzgârın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

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