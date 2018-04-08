Kütahya'da din görevlilerine verilen Tashih-i Huruf Kursu ilk mezunlarını verdi

-Fatih Karazeybek'in konuşması.

-Kur'an Ziyafeti ve Tasavvuf Musikisi dinletisi.

-Belgelerin takdimi



( KÜTAHYA -HD) - Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen Tashih-i Huruf Kursu'na katılarak 6 aylık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi- Kur'an Ziyafeti ve Tasavvuf Musikisi dinletisi KÜTAHYA



- Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen Tashih-i Huruf Kursu'na katılarak 6 aylık eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Sarayı'ndaki törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Ümit Aktı, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ahmet Sami Kutlu, din görevlileri ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Tashih-i Huruf Kursu 1. dönem kursiyerleri mezuniyet töreni, kursiyerler tarafından hazırlanan tasavvuf musikisi dinletisiyle devam etti. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, "Diyanet Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuma ve bu noktada kendimizi geliştirme amacıyla böyle bir kurs düzenliyor ve 8 yıldan beri de devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce ilimizde Evliya Çelebi Eğitim Merkezimizi açınca biz de bu kursun şehrimizde açılması için başkanlığımızdan talepte bulunduk. Kütahyamızda, merkez camilerimizde görev yapan ve yapılan sınav neticesinde başarılı olup bu kursa katılma hakkı elde eden 16 kardeşimize 6 ay boyunca eğitimler verildi" diye konuştu.

Karazeybek, eğitim süreci boyunca alanında uzman eğitim görevlisi hocalar tarafından kıraat ilmi hakkında temel bilgiler, Kur'an-ı Kerim'i nitelikli okuma becerisi, sesi daha iyi kullanma ve makamları icra edebilme bilgi ve becerisi gibi birçok konuda eğitimler dile getirdi. Mezuniyet töreni, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve diğer protokol üyeleri tarafından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

