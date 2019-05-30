Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim kararının gölgesinde kaldı

Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim kararının gölgesinde kaldı

- Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi - İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları - Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner'in açıklamaları ABD Başkanı Doanld Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyetin İsrail ziyareti, ülkede dün gece yarısı alınan erken seçim kararının gölgesinde kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fas ve Ürdün ziyaretinin ardından İsrail 'e gelen Kushner ve beraberindeki heyeti Batı Kudüs'te bulunan Başbakanlık Ofisinde kabul etti.Kushner'e eşlik eden heyette ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın yanı sıra ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da yer alması dikkati çekti.Görüşmenin ardından Netanyahu ve Kushner kısa bir ortak açıklama yaparken, İsrail Başbakanı, erken seçim kararı alınmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki iş birliğini engellemeyeceğini söyledi.

- Bahreyn'deki çalıştayı ağızlarına almadılarErken seçim kararını "küçük bir olay" olarak nitelendiren Netanyahu, "Bildiğiniz gibi dün gece küçük bir olay yaşadık. Ancak bu bizi durduramayacak ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Trump'ın danışmanı Kushner ise İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu dile getirerek, " İsrail 'in güvenliği Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler açısından oldukça kritik ve Başkan Trump'ın da oldukça önem verdiği bir konu." diye konuştu.

İran Gesi Bakanlık İsrail Erken Seçim 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı