Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası'nda yat yarışı - AYDIN

Kuşadası'nda yat yarışı - AYDIN



: - Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları - Yat yarışlarından detaylar - KAYK Başkanı Gökhan Aydın 'ın konuşmasıKuşadası'nda yat yarışıAYDIN(AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde 7. Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları başladı.
Kuşadası Yat Kulübü (KAYK), Kuşadası Belediyesi ve çeşitli sponsorların desteğiyle düzenlenen yarışlara 6 metre ve üstü 21 yelkenli katıldı.
Yarın son bulacak yelken yarışları Kuşadası'nda renkli görüntüler oluşturdu.Yarışlara katılan tüm yatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Pazartesi günü tören alanının bulunduğu Atatürk Meydanı önünden kortej geçişi yapacağı bildirildi.

Yarış At Yarışı Pons Bild At Yarışları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cheltenham Festival 2012Cheltenham Festival 2012
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı