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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda yangın... Belediyenin geri dönüşüm merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kuşadası’nda yangın... Belediyenin geri dönüşüm merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

YANGINDAN DETAYLAR

Geri Dönüşüm 

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI
-BİNADAN YÜKSELEN DUMANLAR
-İTFAİYE EKİPLERİ
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi’ne ait geri dönüşüm merkezinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm tesislere saran yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Şu an itibariyle çıkış sebebi belirlenemeyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Kirazlı yolu üzerindeki Belediye’ye ait geri dönüşüm merkezinde akşam saat 18:15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi. Karton, pet şişe ve ambalaj gibi geri dönüşüm malzemeleri yangında kül oldu. Yangının çıktığı binada ciddi maddi hasarlar oluştu. Şans eseri yaralanan yada zehirlenen olmazken yangının aşırı sıcaktan dolayı sıkıştırılan yanıcı malzemelerin alev alıp yanması sonucu çıktığı düşünülüyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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