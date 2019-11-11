Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim - AYDIN
- Liman başkanlarına hizmet içi eğitim - Salonda verilen eğitimin katılımcıları - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden Uzman Alper Keçeli'nin katılımcılara eğitim vermesi - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez ile röportaj - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden Uzman Alper Keçeli ile röportajAYDIN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuşadası ilçesinde, 71 liman başkanına yönelik hizmet içi eğitim verildi. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, bir otelde düzenlenen etkinlikte, liman başkanlarına düzenli sefer ve deniz sigortacılığına ilişkin eğitimler verileceğini söyledi.
Liman başkanlıklarının karşılaştığı sorunları da dinleyeceklerini vurgulayan Sönmez, meselelerinin çözümü noktasında adım atacaklarını dile getirdi.Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden Uzman Alper Keçeli ise deniz sigortaları konusunda sunum yaptı.Hizmet içi eğitime Türkiye genelindeki 71 liman başkanının katıldığı belirtildi.
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