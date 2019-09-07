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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı - AYDIN

Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı - AYDIN

- Kuşadası'nda hayvan mezarlığının açılması - Hayvan mezarlığından görüntüler - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in konuşması - Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel'in konuşması - Sanatçı Ömür Gediğin konuşması - Kurdelenin kesilmesiKuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldıAYDIN (AA) - Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı açıldı.Yeniköy Mahallesi Atatürk yolu üzerinde bulunan 2.5 dönüm araziye yapılan ve "Kuşadası Belediyesi Can Dostlar Defin Yeri" ismi verilen hayvan mezarlığının açılışı gerçekleştirildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, açılışta yaptığı konuşmada, hayvan mezarlığının mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu, alanın şimdilik 700 metrekaresini düzenlediklerini belirtti.
Günel, "İhtiyaç oldukça düzenleyerek büyütmeye devam edeceğiz. Hayvanseverlerden bir isteğim var. Buranın yeşillenmesine sizde katkı sunun. Bir can defin ettiğiniz de o canın sahibi de bir ağaç diksin." dedi.
Açılışa, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, şarkıcı Ömür Gedik ve çok sayıda hayvansever katıldı.
Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Mülkiye Şarkıcı Hayvan 

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