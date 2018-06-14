Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı



- Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan G.T.’yi, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaralama suçundan aranan H.Y.yi, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan aranan N.D.’yi ve Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturu madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçundan aranan E.C.yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

