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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Araç Kullanmak Yaralama Suçu Polis Ekipleri 


- Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan G.T.’yi, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaralama suçundan aranan H.Y.yi, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan aranan N.D.’yi ve Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturu madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçundan aranan E.C.yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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